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蘋果2024 BTS教育方案開跑！「限定3資格」買MacBook送AirPods

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果提供給大專院校學生、教師的教育方案一直受到熱烈歡迎，今年暑期BTS（Back To School）專案推出限時優惠，凡購買Mac 優惠組合就直接贈送AirPods、購買iPad 優惠組合就直接贈送Apple Pencil，只要符合資格，就能一口氣用超優惠價格將整套產品帶回家。

▼蘋果BTS專案今年推出買Mac系列送AirPods、買iPad系列就送Apple Pencil。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼ 蘋果教育方案

蘋果在每年暑假都會推出BTS（Back To School）專案，用來替師生做最強助攻，只要符合下列三種條件，就可以以教育優惠價格購買產品。

1.大專院校與中小學的在職教職員
2.大專院校的學生，或即將入學的學生
3.大專院校的學生家長（為子女代購）

對此，在今年推出凡購買MacBooK優惠組合（包含Air、Pro）就直接贈送AirPods、購買iPad（包含Air、Pro）優惠組合就直接贈送Apple Pencil，最低將可以以29,900元一次帶回全新MacBook Air跟贈品AirPods，與一般沒有折扣時相比約可以拿到92折的優惠。此外，還有包含Apple Music 學生方案，可享免費訂閱 Apple TV+ 服務、購買 Pro App Bundle，只要6,990元等等，可以依照自身需求選擇最優惠方案。

但在近年蘋果增設的教育商店的認證機制，必須通過「UNiDAYS」平台到個人學校信箱審查後，才能在網路上購買BTS教育優惠，或著是直接到直營店，憑學生證、入學證明、錄取通知、教職員證件進行購買。

▲▼ 蘋果教育方案

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