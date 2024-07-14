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蘋果中「長出白色大蘑菇」！研究員千里求購　超興奮：很有價值

▲▼蘋果上長出大蘑菇。（圖／翻攝自橙柿互動）

▲蘋果上長出大蘑菇。（圖／翻攝自橙柿互動）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名網友發文稱，整個6月都在下雨，家裡的蘋果都發黴長出白色蘑菇了。她發帖後，吸引中科院昆明植物研究所的專業人員「千里求購」。中國科學院昆明植物研究所教授級工程師趙琪表示，蘋果上的蘑菇實為裂褶菌（白參），是很著名的食用菌，一般長在腐木上，但蘋果上應該是頭一次，這株菌株非常強壯，有研究價值。

據《橙柿互動》報導，近日，浙江湖州德清女生小鄧（化名）在家裡驚奇發現，一顆忘記吃掉的蘋果，居然長出大蘑菇了。

▲▼蘋果上長出大蘑菇。（圖／翻攝自橙柿互動）

6月30日早上，小鄧上班前突然發現蘋果有點發白，當時以為蘋果長毛了，因為上班來不及扔掉。7月2日晚上下班回家，小鄧又想起蘋果，仔細去看，發現蘋果上居然長了個蘑菇。

她拍了一段影片發在社群帳號上，立刻令網友們轟動了。網友驚歎表示，從沒見過蘋果長蘑菇。還有網友說，「感覺這蘋果有研究價值。」

7月6日晚上，中國科學院昆明植物研究所的專業人員聯繫了小鄧，想購買這顆長蘑菇的蘋果。小鄧說，「這個長蘑菇的蘋果在我手裡是沒用的，做個好事送給專業人士做研究，就寄給他，讓蘋果蘑菇飛到有用的人員手裡吧。」

第二天，這顆蘋果通過快遞發往雲南。目前，已到達中國科學院昆明植物研究所生物多樣性實驗室。

大型真菌專家、浙江省中醫藥研究院藥用資源研究中心主任浦錦寶說，蘋果上長出的，是裂褶菌。這種情況還是第一次見。水果生長出裂褶菌的情況並不多見，一般裂褶菌主要長在樹幹上。

▲▼蘋果上長出大蘑菇。（圖／翻攝自橙柿互動）

收到蘋果蘑菇的是中國科學院昆明植物研究所生物多樣性實驗室的許容聚博士。他說，據形態特徵完全可以確定為裂褶菌Schizophyllum commune。裂褶菌是一種全球廣泛分佈的擔子菌，一般是腐生真菌（喜歡長在腐爛的木頭上），也有研究稱可以侵染植物，感染人體或動物。裂褶菌屬全球大約有11個物種，根據中國生物多樣性2024版可知，中國分佈有5種。

至於這顆蘋果上為什麼會長出白參，許容聚博士說，「我們的初步推測是：蘋果在自然環境或儲存過程中，有白參的孢子落在上面。由於蘋果有傷口，裂褶菌孢子首先侵染蘋果的果柄，隨後向下逐漸擴散到果核，當溫度濕度都適合裂褶菌生長的時候，子實體就可以從蘋果頂部長出來。還有一種情況可能是，白參首先侵染了蘋果樹，然後擴散到蘋果果實中。」

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