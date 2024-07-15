南消二大聯手岱稜企業義消建功　即時撲滅工廠火災

▲台南麻豆區麻柚路一處機台工廠，15日下午4時30分許傳出工廠火警，消防局據報出動第二大隊等13車26人前往搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆區麻柚路一處機台工廠，15日下午4時30分許傳出工廠火警，現場初期冒出火舌及濃煙，消防局據報出動第二大隊等13車26人前往搶救。

麻豆分隊中隊長廖鼎鈞到場，發現火災現場為工廠內部一處約5平方公尺平時堆放雜物堆，惟不明原因起火，起火的廠區第一時間由員工自行疏散避難至1樓屋外集合地點、並通報119前往救災，加上利用滅火器及室內消防栓進行初期滅火動作。

相鄰的岱稜科技公司即時啟動企業義消團隊，企業義消也協助利用滅火器及廠區室內消防栓進行初期滅火。在麻豆消防隊迅速抵達後，立即利用消防車出水線，成功避免災害擴大。

岱稜企業義消成員工安經理呂宗福等4位，及協勤救災麻豆義消分隊副分隊長林炳印、李琪憲、陳信源等3位義消，全力協助麻豆消防分隊警消人員部署水線，使救災工作順利，確保水線攻擊不中斷順利快速撲滅火勢。

消防局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政理念全力守護市民生命財產安全，特別成立了企業義消，此次除了工廠第一時間員工進行應變，鄰近岱稜公司的企業義消也即時投入發揮互助的功能，有效地減少人員傷亡及財產損失。目前起火原因及財物損失正由消防局調查處理中。

第二大隊大隊長王騰毅表示，岱稜企業義消於2023年1月11日成軍，參加人員均受基礎滅火訓練，特別感謝岱稜企業義消對於消防工作之鼎力支持與協助，這邊也呼籲更多企業來加入成立企業義消！