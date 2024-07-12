水果店居然24小時營業「半夜有人買？」　內行曝2原因：很多人買

▲有些水果店營業時間是24小時。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣水果種類豐富，一年四季都能盛產多樣的水果，因此被譽為「水果王國」，許多觀光客來台灣，也會買幾樣嘗鮮，就有網友指出，發現許多水果店都是全年無休，24小時營業，好奇「真的有人會在半夜去買水果嗎？」貼文釣出內行人解釋，主要是因為不用收攤，而且多半是凌晨進貨。

有網友在Threads發文，深夜出門時，經過水果店，發現店居然開著，才驚覺許多水果店都是全年無休，24小時營業，「好奇為什麼水果店要開24小時？會有人大半夜想買水果需求嗎？」

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貼文曝光，內行網友解釋，主要是收攤問題跟進貨時間，「曾聽過經營水果行的人說，台灣的水果攤幾乎都擺滿到騎樓，晚上要關店的話，根本也沒空間把這些桌子和水果收起來；若騎樓全收，隔天還要花一樣的時間鋪出來，也非常費時、費人力，加上市場進貨都是凌晨，所以乾脆開24小時」、「水果從採收開始就有時效性，除非你一直有冷藏空間跟設備，不然『展示販賣』的時間當然越長越好，水果攤關門等於是浪費了水果的壽命，不如開門試試看做生意」。

也有不少人笑喊，真的有半夜買水果的需求，「我以前也不懂，直到遇到很虔誠的老闆，他常常初一十五店裡要拜拜，我跟我同事有時候會忘記，通常都玩到半夜凌晨，接到電話就會臨時趕快去買」、「24小時水果店是業務性質工作的福音」、「對於上班上到凌晨的服務業，半夜水果攤真的是福音，我真的會半夜買水果」、「我會去買，有時候早上上班沒時間，半夜一定會去，尤其是初一十五」、「半夜餓了真的會騎車去水果攤欸」、「水果攤就是吃宵夜的地方」。