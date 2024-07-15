財經網美「深夜捐10萬」給三重警遺孀！爆感慨：希望祂能安心

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震13日凌晨執勤時，遭25歲黃國維吸毒後高速撞上，送醫後傷重不治，昨日他的妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，掀起不小爭議。而財經網美胡采蘋看到後，也用自家貓的名義捐款10萬元，希望三重員警在天之靈能安心。

胡采蘋深夜在臉書粉專「Emmy追劇時間」PO出轉帳截圖，表示「剛剛用貓女兒的名字捐款十萬元，希望三重員警能安心。這個世界上不能總是爛人害死好人，要不然誰要當好人。」

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▲胡采蘋捐款10萬給三重警遺孀。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

員警黃瑋震不幸殉職後，施姓妻子隔天在Threads及黃瑋震臉書帳號悲傷發文，最後也貼出個人郵局帳號，被質疑是詐騙；對此，三重警分局解釋，文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

不過，也有網友提醒，「公益捐款，為了讓政府能適當監督並建立透明誠信的公益勸募環境，需要取得活動地點的縣市主管機關的事前許可，不然最高罰鍰20萬元...理解哀傷，但家屬一家人都在警察部門，這樣做很奇怪」、「公開帳戶讓大眾捐款這樣沒有適法性問題嗎？」「私人帳戶募款要小心法規」。

▼殉職警黃瑋震的妻子在臉書、Threads發文，並提供郵局帳號。（圖／翻攝自Threads）