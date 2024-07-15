槍擊川普「僅距120公尺」　知名狙擊手揭疑點：恐有內鬼幫忙

▲川普右耳中彈流血，仍向支持者高舉右手大喊「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，美國前總統川普在賓夕法尼亞州的競選集會上遭遇槍擊未遂，事件引發了對高級政要安保措施的廣泛討論。據報導，20歲的槍手湯瑪斯·馬修·克魯克斯於當地時間13日晚間，在距離演講舞台約120公尺的建築物頂部開火，隨後被特勤局人員擊斃。

綜合外媒報導，儘管聯邦調查局（FBI）初步認定這是一起單獨行動，但一些安全專家對此提出質疑。曾在加拿大軍隊狙擊小組服役14年的退役軍人達拉斯·亞歷山大在社交媒體上發表看法，認為槍手可能得到內部協助。亞歷山大表示，考慮到現場的安保措施，槍手不應該能夠如此輕易地接近目標。

亞歷山大指出：「在光天化日之下，一個人不可能在總統演講時爬上附近的屋頂並攜帶武器。這種規模的活動需要周密的安保計劃，槍手的位置太過明顯。」他補充道，如果有人能夠接近「世界上最難跟蹤的目標之一，卻未能準確命中，這令人費解。」

事件發生後，共和黨和民主黨議員都要求對特勤局的反應進行調查。有目擊者稱曾警告警察有人攜槍爬上建築物，但最終未能阻止槍擊發生。FBI特別探員凱文·羅傑克表示，槍手能夠發射多枚子彈而未被及時制止令人驚訝。

面對質疑，現任總統拜登承諾將進行獨立審查並公布結果。前特勤局特工約瑟夫·拉索薩解釋了特工可能未能及時發現槍手的原因，並強調了反狙擊小組及時行動的重要性。

目前，眾議院共和黨計劃於7月22日傳喚特勤局局長金伯利·奇特爾接受質詢，以回應公眾對此事的諸多疑問。