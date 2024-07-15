最新細節曝！警爬屋頂對峙川普槍手　被瞄準竟「不小心摔倒」

▲警方在槍手開槍前就在屋頂發現其蹤影，卻來不及阻止他犯案。（圖／推特）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遇襲，事後又爆出當地警方早在槍手犯案前就在屋頂上發現其蹤影，引發民眾對執法單位失職、維安失敗等質疑。14日晚間，一名執法專家在《福斯晚間新聞》還原了刺殺事件爆發前，警方與槍手在屋頂對峙的情況。

據福斯新聞報導，退休的拉斯維加斯警察薩頓（Randy Sutton）表示，事發當時，警方接獲報案，聲稱有可疑人士出現在集會現場附近，於是警方立即展開搜索行動，並在屋頂發現槍手的蹤影。

▲槍手逼退警方後，立刻朝川普開槍，導致川普右耳爆血。（圖／路透）

然而，由於活動地點沒有梯子或其他方式到達屋頂，因此警員只能爬到同袍的背上，試圖接近克魯克斯，並將他制伏。豈料，槍手察覺後，立刻轉過身用槍指向他，迫使警員立刻蹲下，沒想到卻因此從另一名警員的背上摔了下來。

此前網上流出傳言，聲稱警方在見到克魯克斯持槍後試圖撤退，引發輿論嘩然。然而，薩頓卻在節目中反駁了相關謠言，強調涉事警員被槍手瞄准後立刻尋找掩護並不是「懦弱」的行為，而是他在觀察到自己即將面臨生命威脅後，隨即採取的行動，可惜他卻不小心摔了下來。