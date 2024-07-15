宣稱川普槍擊自導自演　民主黨大咖金主顧問道歉了

▲川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日遭槍擊濺血，但民主黨大咖金主霍夫曼的顧問梅爾霍恩（Dmitri Mehlhorn）卻暗指整起事件有可能是川普在自導自演從中獲益。對此，梅爾霍恩14日公開道歉。

路透報導，霍夫曼是領英（LinkedIn）共同創辦人，也是民主黨候選人的主要捐款者，但他的顧問梅爾霍恩卻在寄給媒體記者與支持者的電子郵件中提及，此次槍擊事件有可能是經過慫恿、甚至是精心策畫，讓川普可以取得相關照片，進而受益。

霍夫曼14日為此公開道歉，宣稱他是在沒有諮詢團隊的狀態下撰寫並寄出這封電子信件，但現在感到相當後悔，已經直接向團隊表達歉意，「我還想毫無保留地公開道歉，因為我的言論分散昨晚的核心事實：政治暴力奪走另一名無辜美國人民的性命，我們必須團結起來，在任何情況下毫無保留譴責這類暴力行徑。」

川普13日出席賓州巴特勒（Butler）競選造勢活動上，遭20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊，川普右耳上緣受傷，鮮血濺至臉部，被特勤局人員護送下台，經檢查無大礙。但槍案仍造成1死2重傷的悲劇，50歲義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）為了保護家人，用肉身護住妻女，頭部中彈過世。

事發後，包括川普與總統拜登的共和黨及民主黨高階成員均呼籲國家團結，保持冷靜。