陸女穿和服參加動漫展　竟遭保全趕出「想進去就換衣服」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸兩位女孩近日穿著和服、木屐參加湖南長沙的動漫展，被門口的保全阻攔，禁止兩人穿日式服裝進場。兩人是特別來Cosplay的，卻因服裝被阻攔在外，當場非常傻眼，忍不住反問，「這是漫展耶！」

從兩位女孩拍攝的影片中可以看見，多名保全走了過來，要求兩人把和服、木屐換掉，其中一名女孩回應，「我們就只有這一套衣服啊！」保全說，「那妳們就去外面！」接著就揮手示意兩人離場。

見兩人不願離開，保全繼續催促，「要不妳就換一下衣服！」「給你講了那麼久了！」其中一名女孩感到相當傻眼，忍不住反問，「我們穿了這個衣服，出了這個角色，來到了這裡，這是漫展！」

▼保全要求兩女離開會場。（圖／翻攝微博）



但保全仍相當堅持，還說旁邊已經有告示禁止穿和服。女孩一聽更不滿，「所以我們花了門票錢，只能在外面？」保全回應，「妳可以進來，但是不能穿和服！」女孩又問，「那我們在外面買票時怎麼不說？進來了才趕人！」

查詢主辦單位公告的入場須知可以發現，上面雖然寫著「禁止穿著、配戴可能涉及敏感政治問題、民族問題、歷史問題、宗教問題的服飾來帶現場」，但並沒有明確禁止穿著和服，規範相當模糊，有很大的解釋空間。

這起事件也在網路上引起很大的討論，許多大陸網友都大罵兩位女孩，「有入場須知就少掰扯了！」「 商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花！」「為什麼崇洋媚外的女人比男人多？」

不過，也有不少人認為漫展穿著和服很正常，「漫展就是源自於日本的文化，不能穿和服難道裸奔？」「保安服也是西方的，都脫了，回清朝吧！」「民族仇恨擴大化！」「這就是中國的文化自信！」「這麼恨怎不跟日本斷交？還跟日本企業合作造車？」

▼動漫展的入場須知。（圖／翻攝微博）

