人氣旺！新光三越中港店動漫展3天湧萬人　中友推法國大師畫展

▲新光三越祭出動漫展，集結十大人氣IP動漫，3天就吸引超過破萬人次入場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

6月下旬許多畢業生提早放暑假。台中百貨業者摩拳擦掌，推出一系列活動搶客。新光三越祭出動漫展，集結十大人氣IP動漫，3天就吸引超過破萬人次入場；另外還有；中友百貨內的時尚藝廊則邀請法國藝術家吉伯特梅丹Gilbert Medam舉辦個展。

新光三越表示，首三日動漫展來客數已超過萬人，當中又以三大話題性IP商品最為熱銷，包括排球少年、咒術迴戰以及怪獸八號。此外，展場還有皮克斯賣座動畫電影續作「腦筋急轉彎2」拍照打卡集章任務，即日起至7／31活動期間至新光三越APP點數專區扣指定點數，並完成拍照打卡集章任務，扣1500點Skm Points 起即可兌換電影交換券、帆布袋」、大頭捶背棒等獨家周邊商品。

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▲隱身在雲林鄉村田園的歐洲味「奧地利廚房」快閃台中新光三越百貨。（圖／記者游瓊華攝）



除了動漫展，新光三越6月份一口氣引進四家話題新櫃甜點美食快閃，包括風靡美國加州灣區的「巴斯克蛋糕BASUKU」、網路人氣最高宅配甜點「瑞瑞食研所」、隱身在雲林鄉村田園的歐洲味「奧地利廚房」、可麗露界的天花板「花磚甜點」搶攻甜點控荷包。

▲台中中友百貨韓國物產展即日起至6月23日為止。（圖／記者游瓊華攝）



中友百貨即日起至6月23日舉辦韓國美食物產展，集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯/粥品、韓式美妝及潮流飾品等，近期在社群爆紅的韓國可頌麵包片也能在這邊買到。此外，中友時尚藝廊《大地交響曲-吉伯特‧梅丹個展》展出日期從即日起至7月8日為止。

▲中友百貨內的時尚藝廊則邀請法國藝術家吉伯特梅丹Gilbert Medam舉辦個展。（圖／記者游瓊華攝）



中友百貨指出，時尚藝廊首次以3展區的模式，一次將吉伯特近3年的74件精彩作品呈現給觀眾；A棟12樓時尚藝廊展出27件大型作品，有6號到80號平面創作、A棟10樓創意平台及B棟10、12樓櫥窗展出47件微型創作，此次展覽共計展出74件作品。