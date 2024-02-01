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線上動漫展搶買氣　主打漫畫輕小說79折起、活動檔期長

博客來線上動漫展（圖／博客來提供）

▲線上動漫節囊括當紅話題作品、限量經典漫畫，動動手指就能入手收藏。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際動漫節今（2/1）起接連五天在世貿一館熱鬧登場，動漫迷們等不及逛展購買限定商品、滿額禮、福袋，活動首日就湧現滿滿人潮，線上動漫展也來拼人氣搶買氣，博客來、BOOK✩WALKER祭出漫畫輕小說79折起，宅在家就能買到人氣作品新刊或續刊，活動檔期也較長，讓動漫迷可以慢慢逛。

沒時間衝台北國際動漫節的人，可以逛逛線上動漫節，博客來攜手東立、尖端、台灣角川、蓋亞、長鴻、台灣東販六大出版社，主打漫畫、BL、輕小說等萬種書籍79折起，包括當紅話題作品最新刊《鏈鋸人》、《間諜家家酒》和《ONE PIECE航海王》，限量經典愛藏漫畫《灌籃高手》，熱銷套書《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》、《藥師少女的獨語》和《天官賜福》等都有，活動檔期時間也很長，到3月20日以前都能省荷包入手。

博客來線上動漫展（圖／博客來提供）

▲動漫閱讀主力仍聚焦在年輕世代，不過男性偏好動作冒險和奇幻魔法類型，女性涉獵廣泛從BL到療癒日常。（圖／博客來提供）

博客來也從「不同世代/男女的最愛漫畫」銷售觀察，動漫閱讀主力仍聚焦在年輕世代外，進一步分析發現，男性10代、20代讀者偏好少年漫畫，尤其是有精彩劇情和快節奏的動作冒險及奇幻魔法主題，例如《我推的孩子》和新銳作家藤本樹的作品，30代以上可看到童年回憶的痕跡，如自90年代起連載的《名偵探柯南》和《ONE PIECE航海王》，每逢續刊出版，都能喚起購買力。

女性讀者則是涉獵廣泛，主題從BL到療癒日常，如《咒術迴戰》、《我的助理男友》和《療傷遊戲 重新開始》、《間諜家家酒》、《深夜食堂》等，受到不同世代女性喜愛。另外，故事內容口碑好評廣傳的作品，不論男女都能獲得相當的支持喜好，如年輕世代喜愛的瘋狂魔作《鏈鋸人》、熟年世代喜愛的經典作品《灌籃高手》。

漫畫、輕小說電子書平台BOOK✩WALKER也推出2024線上動漫節活動，即日起2月15日期間漫畫輕小說79折起，包括現象級偶像懸疑作《我推的孩子》、青春戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，以及觸動人心的音樂物語《孤獨搖滾！》，以及暢銷動畫原作《Re:從零開始的異世界生活》、《異世界歸來的舅舅》等，眾多人氣續刊及新作都有。

另也同步推出「長鴻電子書2024動漫展」優惠活動，出版作品全系列75折起，更有首賣書EP同步，電子書與紙本書同時上架；青文出版社與悅文社則是聯合舉行「春日青悅祭」活動，精選作品享單話75折、單行本85折優惠，想收藏的動漫迷要把握折扣時間入手。

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