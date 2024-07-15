招手即停！酒吧嗨辦3天「蹦迪公車」　公司急喊卡：太危險

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥13日多人在一輛行駛的公車上蹦迪，引發爭議。合肥公車集團表示，確實有酒吧租用公車舉行相關活動，「公車上蹦迪確實不妥，讓大眾感到危險，已讓該酒吧停止租用公車進行相關活動，本公司將加強對租用公車用途的監管。」

▲蹦迪公車。（圖／翻攝自微博，上同）

據《新京報》報導，7月12日，合肥公車集團推出音樂巴士。有網友稱，還推出「蹦迪專車」，車上有女生熱舞、DJ播歌，路上有人招手即停，大家在行駛中蹦迪，不少民眾質疑行車安全。

合肥公車集團表示，公司推出的音樂巴士是雙層巴士，「我們推出的音樂巴士是有規定定點靠站的，我們官網上都有詳細資訊及照片，網友所說的『蹦迪公車』是一個酒吧跟我們租3天的公車，我們也收到不少民眾打電話投訴，因太多投訴電話了，已經讓酒吧停止這項活動了。」

▲車輛邊行駛，乘客邊在車內蹦迪。（圖／翻攝自微博）

合肥公車一名員工表示，對於公司內部沒有詳細核實公車租借後的用途，將會進行檢討，日後會更加嚴謹監管，以後會多多協商如何確保上路安全，「活動在第二天我們就讓他們停止了。」

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