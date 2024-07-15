比較川普槍擊案與陳水扁319案　媒體人揭「最大差別」在這裡！

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國前總統川普於美國時間13日出席賓州巴特（Butler）的造勢活動，遭到槍手暗殺未遂。對此，媒體人王淺秋今（15日）比較台灣「319槍擊案」表示，兩件事「有個關鍵」，川普的做法是很快將消息發布，告訴大家自己沒事，而陳水扁的作法則是用隱匿的方式，讓外界猜測傷勢。她認為，如果要比較川普跟陳水扁，最大差別就在這裡。

王淺秋於廣播節目《千秋萬事》表示，川普遭槍擊，是台灣人最有共鳴的一刻，每個人下意識就想起「陳水扁319槍擊案」，大家可以看到當川普遭槍擊時「有個關鍵」，就是當他離開現場，大家不知道傷勢多嚴重時，川普的做法是很快將消息發布在社群媒體，告訴大家自己只有耳朵受傷，後來還發布出院後從專機下機的照片，可以看見川普神清氣爽的跟鏡頭打招呼。她認為，如果要比較川普跟陳水扁，最大差別就是在這裡。

王淺秋指出，陳水扁不是只傷了「鮪魚肚」嗎？但是當年陳水扁團隊做法竟然是「故作神秘」，讓外界認為傷勢非常嚴重，當時馬英九還曾強調要大家為總統祈福。所以陳水扁刻意用隱匿的方式，讓外界猜測再猜測傷勢，這就是陳水扁和川普最大的不同。

參與節目的前立委鄭麗文則認為，台美兩地的「選民文化」很不一樣，陳水扁擅長操作民進黨長期以來喜歡的「悲情文化」，就是不斷賣慘、營造台灣人被欺負的狀況，民進黨故作玄虛就是為了把支持者情緒拉到最滿。但川普不一樣，因為他是在自認「世界最強大的國家」，勢必要演出英雄、打不倒巨人的形象，川普確實也滿足美國人心中的「英雄形象」。

最後，鄭麗文總結，陳水扁與川普槍擊案兩人朝著不同方向操作，川普當下立刻把「資訊透明化」，安撫支持者，因為川普並非現任總統，不像陳水扁當時壟斷所有訊息，這就是不同的地方。

▼前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）