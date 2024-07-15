不滿民進黨抹紅「新住民基本法」　民眾黨團宣布：撤簽協商結論

▲民眾黨團召開「反歧視 爭平等 拒抹紅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

「新住民權益保障法」12日歷經3小時黨團協商後定案，預計15日院會三讀；但民眾黨團不滿民進黨團在協商後的抹黑、抹紅動作，因此民眾黨團副總召黃珊珊15日上午宣布，將在黨團協商結論撤簽。

民眾黨團15日上午召開「反歧視、爭平等、拒抹紅」記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委麥玉珍、張啟楷、林國成、陳昭姿等人出席。麥玉珍表示，這兩天接到很多新住民傳訊息來加油打氣，並且為她打抱不平，而自己也透過此記者會表達感謝，「在捍衛新住民權益的族群的和諧這條路上，我不是一個人，不是孤單的。」

麥玉珍說明，民眾黨之所以會提「新住民基本法」，是因為新住民在台人口已超過60萬人，加上配偶、新二代就超過百萬人，儘管認為在台灣生活、愛台灣就是台灣人，但仍遭受到歧視與不認同，例如寶林茶室案，導致越南人開的河粉店幾乎每天被警察臨檢，也不知道自己做錯什麼，或是皮膚比較黑的新二代騎腳踏車在路上，二話不問就被毆打，或因為政治問題把中國大陸排除在外，每天活在恐慌中，小孩上課也被霸凌，「這對新住民公平嗎？」

麥玉珍提及，民眾黨「新住民基本法」是希望藉由法案，進一步促進台灣平等，絕對不是為中國開後門，但民進黨卻用濾鏡看人民、打壓新住民，導致族群紛爭，投票輸了就乾脆沒有是非，「（民進黨團幹事長）吳思瑤你是資深立委，當久了只剩下一張造謠的嘴嗎？臉書故意寫我與統促黨之間的關係，含沙射影，請問你在影射什麼？」

麥玉珍指出，綠委蘇巧慧更離譜，聲稱民眾黨一再強調要立「新住民基本法」是為中國人偷渡福利，但蘇巧慧本來提案也是叫「新住民基本法」，若按照蘇巧慧的說法，蘇為中國偷渡多少次？難道說綠能你不能嗎？且總統賴清德於選前跟新住民開記者會，說「認同台灣就是這個土地的主人」，難道吳思瑤是直接否決總統政策嗎？

黃珊珊隨後說，因為民間新住民團體期盼增加「新住民基本法」條文，民眾黨團才會提案，且內容為「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，但民進黨卻抹黑抹紅成「基本法高於其他法律位階」、「幫中國入籍開後門」，這件事情本身就是錯誤的，沒有辦法以基本法偷渡任何其他法規規定的事項。

黃珊珊強調，民眾黨提案中最重要的精神是「成立新住民委員會」，因為現在新住民權益主管機關，只是移民署下面的一個科，所以希望能全面提升照顧新住民機關的位階，「這本來是非常好的事，但協商完成後，民進黨立刻攻擊、抹黑抹紅，扭曲原來提案，所以我們會在黨團協商結論撤簽。」