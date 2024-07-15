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21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

高醫驗毒誤判導致21歲黃男坐監89天，高雄地院判定以1天3千元折算，國賠26.7萬元。監所示意圖，非當事人。

▲高醫驗毒誤判導致21歲黃男坐監89天，高雄地院判定以1天3千元折算，國賠26.7萬元。監所示意圖，非當事人。

圖文／鏡週刊

本刊2年多前的調查揭露，高醫將多件第三級毒品Eutylone誤判為第二級毒品Pentylone，估逾200件毒品證物可能誤判，近30案被告遭更重的罪刑起訴或判刑。監察院後續介入調查發現，高醫涉及誤判毒品的案數為77案，其中移送檢察機關的有68案，最後經清查、過濾，共22件對被告可能有影響的由檢察官聲請再審，並依再審結果，由受害人請求刑事補償。

冤案當事人能否請求國家補償，依《刑事補償法》，端視改判無罪前，是否曾受羈押、鑑定留置、收容、刑罰或拘束人身自由保安處分之執行。

高醫檢驗醫學部毒物室誤判毒品，導致多人遭以更重罪嫌起訴或判刑，堪稱是近年司法審判毒品案少見的重大疏失。（翻攝高醫檢驗醫學部官網）

▲高醫檢驗醫學部毒物室誤判毒品，導致多人遭以更重罪嫌起訴或判刑，堪稱是近年司法審判毒品案少見的重大疏失。（翻攝高醫檢驗醫學部官網）

本刊進一步追蹤，至少有10案經再審已改判無罪，其中有2案因服刑完畢確定獲得冤賠，補償金額較高的是1名黃姓當事人，他原遭高雄地院判刑3個月，已在2021年2月24日入監，並在當年5月23日服刑完畢。本刊披露高醫誤判後，檢察官聲請再審，2022年6月改判無罪，但他早已服刑完畢，等於白白坐了89天黑牢，因此向法院請求冤賠。

這名黃姓當事人坐冤獄時年僅21歲，高雄地院判定，他冤獄期間喪失人身自由，造成心理上嚴重打擊，對名譽、信用等人格權之影響亦甚重大，另考量智識程度、家庭生活狀況、職業及收入，最後以1天3千元的標準折算，89天共判賠26萬7千元。

另一名許姓當事人，原本因高醫誤判遭拘役30天，後又另犯竊盜案遭判拘役15天，原合併執行拘役40天可易科罰金，並以1天1千元折算，但他2021年10月6日已繳完易科罰金4萬元，經再審，隔年7月27日才改判無罪。

根據《刑事補償法》，罰金及易科罰金執行之補償，應依已繳罰金1.5倍至2倍金額附加依法定利率計算之利息返還之。橋頭地方法院據此判定，許姓當事人扣除竊盜案拘役15天後，因高醫誤判而遭拘役並易科罰金的天數為25天，因此以當初1天1千元的易科罰金標準「加倍奉還」，即1天以2千元計算補償金，判他可獲補償5萬元，另自他繳畢易科罰金當天起一直到獲得冤賠前，可依法定利率的5%計算利息。

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