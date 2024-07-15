全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

▲本刊追蹤，高醫將多件3級毒品誤判為2級毒品，導致2人平白坐牢、繳完易科罰金，獲刑事補償逾30萬元，全由公帑支付。



圖文／鏡週刊

受院檢委託的高雄醫學大學附設中和醫院（下稱高醫）因檢驗毒品誤判，導致多起冤案。本刊進一步追蹤，因高醫誤判聲請再審的案件共22件，其中有2人因坐冤獄或繳完易科罰金獲判冤賠，逾30萬元補償金都由公帑買單。政府雖補破網建立毒品檢驗的認可及通報機制，卻因新興毒品層出不窮出現3個月到1年的驗毒管理空窗期，導致精準度可能有誤差埋下冤獄地雷，影響審判公正性，第一線院檢人士疾呼政府應重視。

▲行政院長卓榮泰（中）上任後，6月首次主持毒品防制會報曾宣示，當新興毒品危害迅速發展時，政府會加速毒品審議流程，回應反毒需求。

本刊2021年12月中旬踢爆，受院檢單位委託進行毒品檢驗的高醫檢驗醫學部毒物室，將多件第三級毒品Eutylone誤判為第二級毒品Pentylone，因高醫承接南部許多院檢驗毒案，影響範圍甚鉅，導致多人遭更重的罪嫌起訴或判刑釀成冤案，堪稱台灣近年司法審判毒品案少見的重大疏失，不僅凸顯毒品檢驗機制的缺漏，更影響審判公正性。

▲本刊揭露高醫驗毒誤判事件後，食藥署已頒訂「毒品檢驗機構設置標準及認可管理要點」，院檢人士認為仍存有空窗期，恐有誤判風險。（翻攝畫面）

報導曝光後，監察院介入調查，行政院及相關部會也承諾檢討毒品檢驗機制，更有多起遭誤判的毒品冤案因此經再審獲平反，並得以請求國家補償。本刊進一步追蹤，因高醫誤判而由檢方聲請再審的案件共22件，其中有2人早已服刑完畢，平白坐了冤獄或繳完罰金獲判刑事補償，由公帑支付補償金額合計逾31萬元，等於由全民替政府驗毒管理疏失買單。

▲高醫檢驗醫學部毒物室誤判毒品，導致多人遭以更重罪嫌起訴或判刑，堪稱是近年司法審判毒品案少見的重大疏失。（翻攝高醫檢驗醫學部官網）

監察院調查更發現，相關部會過去不僅沒有驗毒異常或誤判的通報機制，甚至經本刊報導後才得知事態嚴重，長年來無專責機關負責處理毒品檢驗機構的認證標準及機制而釀下冤案，法務部及衛福部食藥署還一度互踢皮球、指對方才是主管機關，最後由食藥署訂出相關規定，但本刊採訪多名院檢人士發現，因新興毒品層出不窮，新頒布的驗毒機構認證要點仍留下管理上的空窗期，恐成未爆彈，難保不會再發生類似的冤案。

▲新興毒品推陳出新，現行毒品檢驗機制仍有3個月到1年的空窗期，導致精準度可能有誤差而埋下冤獄地雷。

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