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富士山「連環山難」已5人死亡！　日本發布緊急警告

日本警方提到，今年富士山登山季節的死亡人數已超過過去5年同期的平均水準。（示意圖）

▲日本警方提到，今年富士山登山季節的死亡人數已超過過去5年同期的平均水準。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本富士山的登山季節剛開始不到半個月，就已經發生多起死亡事件。截至目前，靜岡縣側自7月10日開山以來，已經有至少4人因登山過程中身亡。山梨縣側的情況也不樂觀，1名登山客在登山步道開放後的第一天便喪命。

靜岡縣警方在社群媒體上發出緊急警告，呼籲登山者務必在出發前查看天氣預報，避免在惡劣天氣下冒險登山。警方特別提到，今年登山季節的死亡人數已超過過去5年同期的平均水準。

在最近的一起山難事件中，靜岡縣小山町附近的富士山須走口登山步道8合目附近，一名男性登山者中午12時40分左右被發現心肺停止，後經確認身亡。這名男性看似60多歲，據推測是獨自登山。

靜岡縣知事鈴木康友曾在例行記者會上強調，不應在天候不佳時冒險登山，也不應試圖在短時間內通宵攀登富士山，這種所謂的「彈丸登山」極易帶來生命危險。

此外，社群媒體上的一段影片顯示，在暴風雨中救援隊員試圖進行救援，但強風使得他們難以前進，情況極其惡劣。這段影片引發了廣泛的關注和轉發，許多人對救援隊員的辛勞表示敬佩與感謝。

富士山的山梨側登山步道今年起實施了新的措施，包括每日限制登山人數和收費措施，但仍有許多登山客輕視天氣條件，以不適當的裝備進行登山。尤其是來自其他國家的登山客，有些人來自寒冷氣候的國家，對於富士山的氣候不夠重視。

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