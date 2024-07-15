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川普造勢遭槍擊　分析家指美國「極端政治語言」惹禍

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，滿臉血仍振臂高呼「FIGHT」。（圖／路透）

▲川普在賓州造勢時遭遇槍擊，滿臉血仍振臂高呼「FIGHT」。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普（Donald Trump）昨天在賓州造勢遭槍手暗殺未遂，坐實了公眾人物最擔心的事：各界的煽動性政治言論不斷升高，最後可能導致流血事件。

法新社報導，自2021年美國國會山莊（Capitol Hill）發生暴動案以來，國會議員和分析家持續表達擔憂，在今年11月總統大選登場前，火藥味愈來愈濃的選舉語言正對美國政體造成令人擔憂的傷害。

這種危險已活生生展現在眾人眼前。在2022年，有一名極右翼陰謀論者闖入時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的官邸，持槌子敲打裴洛西的丈夫，導致他流血受傷，甚至試圖綁架這位民主黨領袖並「打斷她的膝蓋骨」。

在川普賓州造勢現場被擊斃的槍手，經確認是20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），目前不清楚他的政治傾向，但分析家和政界人士立刻將矛頭指向極端政治語言。

▼20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

共和黨籍眾院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）在社群媒體平台X發文說，「數週以來，民主黨領袖持續以可笑的歇斯底里，為川普重返白宮將是美國民主終結一說推波助瀾」。史卡利塞曾在2017年一場共和黨棒球隊練習中遭遇大規模槍擊，因而身受重傷。

史卡利塞說，「顯然我們過去一直看到極左翼瘋子的暴力言論。這種煽動性言論必須停止」。

川普的高階競選幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）則砲轟「左翼行動人士、民主黨捐款者，甚至是拜登（Joe Biden）」的言論。

2016年綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）的競選副手巴拉卡（Ajamu Baraka）指出，民主黨的言論，可能導致槍手將「消除國家的生存威脅視為自己的愛國義務」。他在X發文說，「這可說是咎由自取」。

不過，這3人皆未意識到，川普本人才是導致美國近幾年政治語言持續流於粗俗的一大始作俑者。

▲▼美國共和黨全國代表大會今天將在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）登場，前總統川普預料將獲美國共和黨提名競選總統。（圖／路透）

▲美國共和黨全國代表大會今天將在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）登場，川普預料將獲提名參選總統。（圖／路透）

此外，一度被視為禁忌的暴力言論，在極右翼看來已是家常便飯；共和黨的好戰國會議員已在競選演說中使用暴力語言和比喻。

根據美國國會警察局（US Capitol Police）提供的資料，2021年針對國會議員的各類威脅事件達到創紀錄的9625起，相較於2017年只有3939件。

自從國會山莊暴動案發生以來，芝加哥大學學者裴普（Robert Pape）進行了數次政治暴力調查。在最近1個月的調查中，10%受訪者認為，使用武力「阻止川普當選總統是合理的」。

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