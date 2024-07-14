川普案與中捷案「兇手有2共通性」！醫師喊話台灣慎思：立院還在鬧

記者閔文昱／綜合報導

美國前總統川普13日現身賓州造勢活動，但在台上話才講一半，槍手突然朝現場連開至少8槍，川普右耳受傷，臉部濺血的這一幕震驚國際社會。對此，胸腔內科名醫蘇一峰也將此事件與台中捷運砍人案作比較，並呼籲台灣應對政治熱忱引發的社會問題進行深思。

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺，槍手身分被證實為20歲男性克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），當時他在距離舞台約135公尺的小屋屋頂對川普開槍，隨後被特勤局人員擊斃。整起事件造成現場一名川普支持者慘遭槍擊波及死亡，還有2名與會者身受重傷，至於槍手動機目前仍在調查當中。

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

事件發生約兩個半小時後，拜登總統向全國發表講話，譴責這次對共和黨對手的暗殺企圖「極其病態」，同時也強調美國絕不會容忍這種暴力行為，呼籲全國團結。

對此，蘇一峰也在臉書發文指出，該名開槍的20歲的年輕的白人青年因政治太過熱忱就去開槍射川普，讓他想到台中捷運砍人案的年輕兇手，同樣是快20歲且對政治充滿熱情，在個人臉書上大力支持罷韓，還特地挑國民黨執政的台中市下手，呼籲台灣應謹慎思考政治常常造成社會對立嚴重，「沒看到立院還在鬧還在打。」