川普現場支持者早通報「有人拿槍」　FBI探員震驚：特勤局沒作為

▲川普遭到槍擊後特勤局狙擊手擊斃槍手。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

美國前總統川普（Donald Trump）遇刺生還，衝擊美國大選及全球未來。目擊者透露，案發前看到槍手持槍攀上屋頂，通報現場特勤局人員但幹員沒有作為；FBI也以「令人震驚」形容特勤局竟在槍手連開多槍後，才擊殺槍手。

據《紐約時報》報導，被認為是槍手的20歲賓州男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），當時穿戴川普2020年競選帽、迷彩服，持AR半自動步槍爬上距離川普118公尺的工廠屋頂，且因川普造勢活動選在農場，克魯克斯能在屋頂上清楚掌握川普一舉一動。

一名目擊者聲稱，他和朋友早在案發前8分鐘，就告知特勤局人員看到有人持槍爬上屋頂，未料他們3、4分鐘後返回現場，發現男子仍在工廠屋頂之間徘迴，等他們找到警察並通報，就聽到槍響。

▲克魯克斯遭當場擊斃。（圖／翻攝自X）



FBI探員凱文（Kevin Rojek）表示，他們很驚訝槍手被特勤局狙擊手擊斃之前，居然能連開數槍，「特勤局確實需要回答這個問題」。賓州警官喬治（George Bivens）則替特勤局緩頰，認為要在如此開放的場地，應付可能的任何威脅是非常困難的。

另據《路透社》報導，克魯克斯為登記在冊的共和黨選民，曾在2021年1月捐15美元給民主黨陣營團體進步投票計畫（Progressive Turnout Project）。要注意的是，美國雖是2黨政治，但不同政黨政治人物及選民，擁有相同政治光譜的情形並不罕見。FBI、警方及特勤局仍在調查槍手暗殺動機。

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