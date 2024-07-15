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20歲賓州槍手刺殺川普　Discord找到他的帳號

▲▼暗殺川普的槍手身分曝光，為來自賓州的20歲長髮白人男性克魯克斯。（圖／翻攝自X）

▲20歲槍手克魯克斯槍擊川普，Discord找到跟他有關聯的帳號。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。社群平台Discord表示，他們跟執法部門合作展開調查後，發現了一個跟克魯克斯有關的帳戶，不過該帳戶很少被使用。

根據美媒ABC NEWS報導，Discord發言人表示，他們與執法部門合作調查後，發現了一個跟克魯克斯有關的帳戶，然而該帳戶很少被使用，且目前未找到任何證據顯示該帳戶被用於策劃暗殺。

Discord 發言人還說，這個跟克魯克斯有關的帳戶過去也沒有任何「宣揚暴力」或「談論政治觀點」的相關討論。

美國聯邦調查局（FBI）調查，克魯克斯是賓州人，2022年才從伯特利公園高中畢業，他還是登記為共和黨員，今年正好是首投族，不過他2021年曾捐給與民主黨合作的政治團體15美元（約新台幣490元），暗殺川普的動機成謎。

另據Politics報導，FBI及相關單位仍在努力調查克魯克斯的資訊與策劃暗殺的程度。一名執法官員透露，他們正在釐清克魯克斯的犯罪動機與是否有與其他人合作，同時也在研究克魯克斯的社群平台使用歷史，包含在Discord 上的貼文。

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