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4航空公司搶飛美國西雅圖　華航睽違16年今復航

▲▼華航睽違16年，復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲華航睽違16年，復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後台美旅遊市場活絡，今年台灣飛西雅圖航空公司從1家變成4家，中華航空睽違16年，在今年7月14日重啟直飛航班，復航首班機306個機位全滿，華航董事長謝世謙表示，目前每周5個班次，已訂購24架波音787飛機，明年開始陸續交機，若運能充足會再增班，希望增加一天一班。

目前台灣每周飛往美國西雅圖共有4家航空公司，達美航空今年6月7日開航台北-西雅圖，每天1班，長榮航空也在6月25日起，每周二、四、六再各增1班，每周增至10班，長榮航空表示，依未來新機交機時程，持續評估美國市場新航點

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星宇航空將於8月16日也要開航台北飛往西雅圖的航線，每周3班。星宇航空也規劃繼美西航點後，陸續布局美國東部及中部城市。華航則於7月14日復飛台北往西雅圖，並於14日晚間在登機門舉行慶祝儀式。

▲▼華航睽違16年，復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲華航董事長謝世謙（左四）、總經理高星潢（左五）等人出席台北直飛西雅慶祝儀式。（圖／記者蔡亞樺攝）

謝世謙指出，2008年油價調漲每桶快200塊，油價昂貴，暫緩停行一段時間，今年復航西雅圖，是亞洲到美國城市最近的航點，台灣到西雅圖約11.5個小時，有50個航點可以轉機，時間上最經濟，也是美國重要門戶城市。

謝世謙說，目前華航台北直飛西雅圖每周5班，因製造商無法如期交新機，租機到期要還，大概3年時間才能解決。華航訂購24架波音787飛機，預計明年陸續交機，若運能充足會再增班。

出席復航儀式的觀光署主任祕書方正光說，疫後台灣觀光受到國際關注，台灣具有地理位置優勢，觀光署提供很多優惠方案爭取觀光客。交通是觀光之母，有好的交通，讓台灣觀光走出去，華航復飛一定會增加台美之間交流，帶動更多旅客。

搭乘華航復航首個班機的劉先生說，這次華航復航能省下6、7小時轉機時間，相當便利。第一次去西雅圖的10歲劉小弟弟說，趁著放假去美國拜訪朋友，剛好搭上首航班機，很開心。

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