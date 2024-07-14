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社會 社會焦點 保障人權

20歲男偷車狂逃衝安全島撞斷樹　警鳴槍逮3人！驚險追逐影片曝

記者楊熾興／桃園報導

今日上午9時30分許，桃園龜山警方巡邏在龜山區文化七路發現20歲林姓男子駕駛偷來自小客車形跡可疑，運用警用小電腦查出該車車牌與車身不符，立即鳴笛示意停車受檢，林男拒檢並加速逃逸，警車則尾隨在後並通報支援警力攔截圍捕，直到林男撞到安全島後棄車，警方則對空槍逮捕林男及車上2名未成年乘客，依法移送偵辦。

▲林男駕駛偷來車輛遇警車狂逃，警車則在後鳴笛追捕。（圖／龜山警分局提供）

▲林男駕駛偷來車輛遇警車狂逃，警車則在後鳴笛追捕。（圖／龜山警分局提供）

▲▼林男失控撞安全島，警方見機可失立刻衝上前，並對空鳴槍隨即逮捕林男及車上2名未成年乘客。（圖／龜山警分局提供）

▲▼林男失控撞安全島，警方見機不可失立刻衝上前，並對空鳴槍隨即逮捕林男及車上2名未成年乘客。（圖／龜山警分局提供）

▲▼林男失控撞安全島，警方見機可失立刻衝上前，並對空鳴槍隨即逮捕林男及車上2名未成年乘客。（圖／龜山警分局提供）

警方調查，上午9時30分許，龜山分局大華派出所員警執行巡邏時，在龜山區文化七路發現林嫌駕駛偷來的自小客車，經使用警用小電腦查出該車車牌與車身不符，立即鳴笛示意停車受檢，但林男拒檢並加速逃逸，警車尾隨在後並通報支援警力攔截圍捕。

林嫌在龜山區文化三路與龜山一路口失控自撞安全島後仍企圖操控車輛，員警恐危及其他人車，當機立斷對空鳴槍（1發）喝令趴下並加以逮捕，支援警力同步將2名乘客一併逮捕，警民均無受傷，全案依法究辦移送桃園地方地檢署及少年法庭審理。警方嚴正執法，打擊犯罪絕不受手軟，以維護轄區治安平穩。

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