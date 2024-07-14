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雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本在喝油

▲▼雞肉,烤雞,大餐,三牲。（圖／翻攝自pixabay）

▲雞屁股、雞爪與雞翅是雞肉含油脂含量較高的部位。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

雞肉蛋白質含量高，是許多增肌減脂族的首選，不過減重醫師蔡明劼也提醒，雞肉也不是每個部位都適合減脂吃，尤其雞屁股、雞翅與雞爪等3個部位，油脂含量佔熱量均破50%，其中雞屁股的油脂含量更高達9成，千萬不要以為是在補充膠原蛋白，而是肥油，減重族一定要避免攝取。

蔡明劼近日在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」PO影片解釋，為什麼減肥的人都吃雞胸肉呢？因為雞胸肉的蛋白質含量高，脂肪含量又很低，所以吃起來很有飽足感，又不會熱量過多，很適合減肥。

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但減肥也不一定只能吃雞胸肉，蔡明劼指出，雞胸肉吃久了也是會膩的，有時候吃個雞腿，或是吃個雞胗，都是蠻好的取代方式。而且體重（公斤）乘以1.5至2.0的公克的蛋白質份量，是有助於增肌減脂的。

不過蔡明劼提醒，不是所有雞肉的部位都是低脂，雞肉有3個部位比較肥，最可怕的就是雞屁股，雞屁股脂肪含量高達9成，吃了雞屁股，有如在吃肥肉，不利於減肥。雞肉次肥的部位，是大家很愛的雞翅，雞翅的油脂含量大概佔了將近6成至7成，所以吃了雞翅，大概吃下去的油脂，還是比蛋白質多很多。

最後則是雞爪，蔡明劼解釋，雞爪裡面油脂含量佔熱量大概50%，因此不要再以為吃雞爪，是在補充膠原蛋白了，其實都是在補充肥油。

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