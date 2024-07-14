珍煮丹「偷用光泉」被抓包！推買一送一想洗白...專家說話了

▲珍煮丹推買一送一挽商譽。（圖／翻攝臉書珍煮丹 Truedan ）

圖文／CTWANT

近日74家鮮奶茶店家被消基會發現，9成牛奶品牌標示不足，而知名手搖飲連鎖店「珍煮丹」官網跟實際賣的乳源不同，最近珍煮丹祭出紅茶拿鐵買一送一。專家認為，這能幫品牌止血。

珍煮丹11日在臉書發文，「有關於昨日各方的聲音我們都聽到了，珍煮丹招牌以鮮奶為明星商品，為穩定鮮奶品質與供貨，於今年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為『光泉乳香世家鮮奶』。」

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珍煮丹說，「本該即時修改官網及外送平台之品項『姍姍紅茶拿鐵』風味敘述說明，卻因內部疏失未即時更新資訊，造成消費者對鮮奶品牌標示產生疑慮，深感抱歉！為了彌補這個姍姍來遲的修正，我們特別推出了三天限定的『姍姍紅茶拿鐵買一送一』。再次感謝每一位支持珍煮丹的顧客與朋友。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「所以沒有被抓包就不會對外說明囉」、「真的是姍姍來遲」、「有誠意」、「其實小農和光泉對我來說都差不多，一樣是高品質鮮奶」。

據《TVBS》報導，中華品牌再造協會理事長王福闓說，這次太多業者出包，所以嚴重度降低，消費者不一定會有抵制潮，而買一送一可以說吸引力十足，「在現階段還是能有效止血」，能幫品牌止血。

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