8+9都開賓士！他曝警察「什麼便宜買什麼」嘆：年輕生命消逝

▲黃姓員警13日凌晨執勤時遭黃男毒駕撞死。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震昨（13）日凌晨執勤時，遭25歲黃國維吸毒後撞上，黃員傷重身亡，年輕生命的消逝讓社會無比惋惜，其家屬更是悲痛萬分。刑事局第二大隊大隊長李泱輯感嘆「89開賓士，警察什麼便宜買什麼」，並詢問「一條年輕的警鴿生命消逝，能不能喚起對警用車輛安全性的重視」。

13日凌晨1時許，警車當時與一輛多元計程車正在停等紅燈，黃男駕駛的賓士卻突然高速撞來，強大撞擊力道讓警車和多元計程車被當場噴飛，更波及到附近住戶，警車還卡在騎樓內，車輛零件散落一地，場面怵目驚心，而黃員身受重傷，送醫後宣告不治。

▲黃姓男子過去一個月因持刀2度被警方依社維法送辦，未料又逆向撞死員警黃瑋震。（圖／翻攝畫面）

黃員殉職的消息留下年僅4歲的兒子和破碎家庭，其表現認真負責、盡忠職守，派出所同仁深感不捨，13日下午在所外列隊相送，許多同仁更是哭得不能自已，社會大眾更對黃員的離開感到無比惋惜。

「一條年輕的警鴿生命消逝，能不能喚起對警用車輛安全性的重視。」李泱輯在臉書上祝願黃員英靈長存，更感嘆「8+9開賓士」，警察卻是什麼便宜買什麼，希望能提高警車安全係數，讓每位同仁都能平安回家。

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