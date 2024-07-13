2024海安街道美術館開幕　黃偉哲邀民眾了解台南城市故事

▲台南市都市發展局暑假盛大策畫「2024海安街道美術館–城市的故事．從這裡開始」新的展覽，於13日隆重開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市都市發展局暑假盛大策畫「2024海安街道美術館–城市的故事．從這裡開始」新的展覽，於13日隆重開幕！此次新設13件藝術作品，布展範圍從海安路蔓延至台南運河水岸，並將搭配快閃活動及夜間小旅行，市長黃偉哲歡迎民眾前來探索台南獨特的城市故事。

黃偉哲市長表示，海安街道美術館今年邁入20年，本次展出以河港為元素，引領民眾隨著帆影、船笛、水文、藝景等深入瞭解府城故事。不論是日間裝置藝術或夜間聲光藝術，都能體驗到饒富趣味的城市藝術。歡迎民眾前來台南欣賞獨特的「海安街道美術館」，城市的故事，從這裡開始。

今日活動由曾入圍金曲獎最佳樂團的「甜約翰」樂團，演唱與策展主軸城市故事有關的曲目，為全新檔期的海安街道美術館揭開序幕，國土署長吳欣修，副市長趙卿惠、市議員沈震東、陳怡珍也到場共襄盛舉。

開幕表演活動將延續至14日，由「身知島」舞團與親子、素人及專業舞者以現地場域創作舞碼，於河樂廣場西側水域演出。此次新設13件藝術作品，包含通風塔景觀藝術5件、街道家具6件及運河水岸景觀藝術2件，佈展範圍挑戰首次自陸路延伸至歷史水域，從海安路蔓延至台南運河水岸，由「身知島」舞團結合作品《時空-瀑布》燈光變化與現地鯤鯓石雕作品共創演出。

快閃活動則選定暑假期間連續6個週末辦理，類型包含音樂、舞蹈等，以「世代參與，藝文共享」的概念出發，相約在不同的海安藝術作品前，與空間進行對話。此外，7月19日起預定舉辦每週兩場(共12場) 夜間小旅行，分別以「生活與飲食的匯聚」、「老街與夜生活的融合」，以及「全路線走透透」三大主題路線，聆聽藝術作品導覽的同時，認識台南飲食與市場聚落形成的脈絡及生活面貌，體驗城市的歷史厚度與溫度。

都發局長徐中強指出，街道美術館的主展場以海安路中央軸帶為主，本次新增的每一件藝術作品，都是帶領我們穿越台南400年時空的任意門，從過去到未來，感受同一個空間、不同時期的環境氛圍，日間裝置藝術及夜間聲光藝術雙重屬性，並導入新媒體藝術及更多互動裝置元素。歡迎大家趁暑假期間來台南走走逛逛，白天氣溫高，推薦大家可先到台南市美術館1館看「透．南城–城市穿行四百年」城市展，夜晚則可報名街美館免費導覽小旅行，漫步街頭欣賞台南夜裡的美！

都發局提醒，快閃活動與夜間小旅行名額有限，可至《街道美術館》臉書粉絲專頁查詢詳情，展開今夏最「HOT」的台南海安街道美術館之旅。