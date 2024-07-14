　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

▲▼巴黎奧運即將在26日揭幕，中國選手計405人參賽。（圖／翻攝自新華社）

▲巴黎奧運即將在26日揭幕，中國選手計405人參賽。（圖／翻攝自新華社）

文／中央社

巴黎奧運即將在26日揭幕，中國選手計405人參賽，其中有42名奧運金牌得主，是金牌數量最多的一屆；不過在奧運登場前3週，美國對中國游泳選手興奮劑檢測陽性事件展開調查，為賽事增添更多關注。

綜合中國媒體報導，中國巴黎奧運代表團13日在北京成立，總人數為716人，其中運動員405人。中國國家體育總局副局長周進強介紹，運動員平均年齡25歲，年齡最大的是37歲的田徑運動員劉虹，年齡最小的是11歲的滑板運動員鄭好好。

本屆有42位曾獲得奧運金牌選手參賽，是歷屆最多；倫敦、里約及東京分別有32、35及24名奧運金牌入列。

其中乒乓球運動員馬龍曾連續獲得過2012年倫敦、2016年里約和2020年東京三屆奧運會冠軍，共5面奧運金牌。另田徑運動員劉虹、李玲、鞏立姣已連續參加了北京、倫敦、里約和東京4屆奧運會。

美國之音5日報導，美國對23名中國游泳選手在2021年未通過興奮劑檢測但仍被允許繼續比賽一事提出刑事調查，原因是3年前在心臟藥物檢測呈陽性的11名中國游泳選手將參加這次奧運比賽。

中國游泳選手的案件可能成為一項美國聯邦法律迄今為止最受關注的案例，這項法律於2020年通過，是俄羅斯政府支持的長期使用體育興奮劑醜聞的餘波。

ET快訊
黃子韜爆「城堡＋滿山粉紅花」求婚徐藝洋！　戀情瘋傳4年時間軸
快訊／川普遇刺後首度現身！　自行步出專機
FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手
江坤俊「消瘦」現身機場！　身旁不見妻女
「逃過暗殺」美總統、候選人一次看！　他子彈卡胸口繼續演說
川普右耳都是血！　網細想1點好抖「槍手意圖明顯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港住宅6月成交量下降三成　新房跌穿2015年價格

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡「攪拌一圈」駡：我讓你吃吃吃

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

第12屆雲台會16日登場　兩岸600人參與共享RCEP新機遇　

肉眼可見魚兒！北京1／6水源來自瀛湖　花33億台幣打造生態觀光

扛3袋「1毛硬幣」繳4萬欠款還短少　他激怒法官下場慘了

中國「青年養老院」遍地開花！　年輕人躺平新去處

陸女網紅欠67萬租金！出庭喊「我有憂鬱症」　被上銬慌了秒吐錢

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

香港住宅6月成交量下降三成　新房跌穿2015年價格

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡「攪拌一圈」駡：我讓你吃吃吃

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

第12屆雲台會16日登場　兩岸600人參與共享RCEP新機遇　

肉眼可見魚兒！北京1／6水源來自瀛湖　花33億台幣打造生態觀光

扛3袋「1毛硬幣」繳4萬欠款還短少　他激怒法官下場慘了

中國「青年養老院」遍地開花！　年輕人躺平新去處

陸女網紅欠67萬租金！出庭喊「我有憂鬱症」　被上銬慌了秒吐錢

桑切斯首度進明星賽！　費城人8球員入選創隊史紀錄

女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

女星整復被弄骨折⋯網巧遇「她健步如飛」！鄭靚歆怒了：誰那麼無聊

川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

未來之星賽相隔8年有台灣球員　李灝宇替補上陣

CNN曝「川普早就擔心被暗殺」　遇襲後向支持者發誓：絕不投降

新北第7家！壽司郎「板橋首店」籌備中　高雄也要開出第6家

不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費　網揭真相：看運氣

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

扛3袋「1毛硬幣」繳款　法院怒開罰

躺平新去處　陸「青年養老院」遍地開花

女網紅欠67萬租金拒繳！被上銬慌了

33億台幣打造生態觀光　北京1/6水源來自瀛湖

28歲女每天喝手搖！多重器衰竭進ICU

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

港電話卡採實名制　240萬張卡遭拒登記

3桶羽球價格直逼1g黃金　漲幅超50%

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡攪拌一圈

腳氣飯！陸外送員「用腳趾碰餐點＋吐口水」

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

中國再爆水路食用油化工油混運

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

鐵屑刺入腿！他學《鋼鐵人》用磁鐵吸傷口

更多熱門

相關新聞

中國再爆水路食用油化工油混運

中國再爆水路食用油化工油混運

陸媒新京報日前揭露中國食用油與煤製油混運一事引起中國社會譁然，今天財新報導揭露不僅是公路貨運，食用油經水路運輸也存在混運現象，且假的洗艙證明易取得，因此即使已實施專貨專運政策，仍難以遏止。

陸美女網紅遊泰失蹤！疑遭男伴殘殺

陸美女網紅遊泰失蹤！疑遭男伴殘殺

涉靖國神社！日本要求逮2中國人　陸外交部回應

涉靖國神社！日本要求逮2中國人　陸外交部回應

日本水產出口中國驟減52億元

日本水產出口中國驟減52億元

法新總理難產　工會不滿馬克宏揚言奧運罷工

法新總理難產　工會不滿馬克宏揚言奧運罷工

關鍵字：

奧運中國游泳乒乓球年齡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

病毒大爆發！　全家都中鏢

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面