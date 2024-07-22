奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」　經銷商：將繼續漲

▲奧迪代言人劉德華。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

豪車品牌寶馬、賓士、奧迪（BBA）近日宣布退出中國價格戰，引起熱議。北京朝陽一經銷商透露，目前有奧迪門市全系車型漲價1萬（人民幣，下同，約台幣4.5萬元），最高漲價4萬（約台幣18萬元），有奧迪門市兩天漲了兩次價。

據《新浪財經》報導，北京朝陽區一門市奧迪銷售表示，他們於15日接獲廠商通知調價，奧迪已經連續兩天調漲價格，「因為價格回調，此前一直觀望的客戶，如今更願意談價，之前報過低價的客戶，現在已經拿不到當時的價格了。」

▲奧迪A6L。（圖／翻攝自微博）

他指出，「目前門市內奧迪所有車型價格都有上浮，漲價區間在幾千到1萬不等，目前接到的通知是，從下週開始奧迪的價格還會往上調，具體車型來看，奧迪A6L被諮詢的較多，四驅裸車全款價格將近34萬元（約台幣155萬元），未來也不太可能會降價了。」

先前報導指出，在過去的一段時間裡，BBA三大品牌為了搶佔市場份額，不惜採取大幅降價的策略，然而，這場價格戰不僅未能有效提升銷量，反而導致了利潤的大幅下滑。面對這一局面，BMW率先宣布退出價格戰，表示將在下半年專注於業務質量，支持經銷商穩紮穩打。緊跟在後，賓士和奧迪也傳出類似消息。