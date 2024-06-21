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家門口決定房屋氣場！擺「3物品」恐擋住財神　鏡子移客廳聚好運

大門口若擺設不當的物品，可能會阻礙財氣進入家中。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲大門口若擺設不當的物品，可能會阻礙財氣進入家中。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

家是讓人們能有安全感的避風港與歸屬，若想要「開門見福」，命理專欄「德合道易」就指出，門前如何布置將會影響整個房屋的氣場，如果把貴重物品、雜物、鏡子放在大門口，就可能阻礙財氣的流通、擋住財神的路，進而去影響家裡的財運和正能量。

1.貴重物品

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將貴重物品擺在門口，容易引起有心人士覬覦，甚至導致家裡遭竊，如果低調處理財物，不僅能保全財產，還能避免招惹麻煩。貴重物品在傳統文化中也有著「擋財」的說法，意味著容易阻擋正財氣場的流通，如果擺放在門口，就像是給財神設置了障礙物，讓財運無法順利進入家中，因此建議把貴重物品移到離大門遠一點的位置，最好是在財位上，才能更好地聚集正財。

2.雜物

大門是家庭的財源入口，如果堆滿了雜物，也如同堵住財源通道一般，影響家庭財運。從現實生活角度來看，門口堆放雜物既不美觀，也容易滋生細菌，影響居住環境，當貴人到家中作客時，若看到成堆的雜物也容易覺得印象不佳，因此應該要保持門口整潔，定期清理門前的雜物，只選擇擺放簡潔美觀的裝飾物，才有利於財運的順暢流通。

3.鏡子

現代人在裝潢時，有時會刻意在門口擺放一面鏡子，讓人在出門前能夠先整理儀容儀表，但鏡子擺放的位子也「有好有壞」。一般來說，鏡子不宜正對門口，會讓財氣被反射出去，而且開門馬上看見鏡子也很容易被嚇到；此外，鏡子也要盡量避免對著床鋪、沙發等休息場所，避免影響居住者的身體健康和運勢。如果需要在門口擺放鏡子，建議可選擇不反光、不要太大的鏡子，確保其不會正對門口，或者選擇直接將鏡子移到客廳，以匯聚好運氣。

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