621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺　4生肖留意健康

▲6月21日就是夏至，命理大師楊登嵙教授提醒，這天開始一定要睡午覺，另外四生肖要注意健康。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

明天6月21日清晨4點51分將迎來夏至，是自1796後，228年以來最早的一次。民俗專家楊登嵙表示，「夏至」這半個月，屬鼠、虎、馬、狗，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病；且從這天開始，一定要睡午覺。因夏至陰生，在中醫理論中，「午覺」是以陽養陰，只要能合上眼睛一會，就能達到很好的養陰效果。

楊登嵙指出，夏至是太陽直射地面的位置到達一年的最北端，直射北回歸線。此時，北半球的白晝達到一年的最長時間，因此「夏至是陰生，冬至是陽生」。傳統上「冬至」會吃湯圓，也有人是吃餃子跟餛飩，由於「夏至」是新麥剛收割的時節，很多地方都會「吃麵」，或是吃麵食，也就是配合時節進食，有著「嘗新」的意涵。

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▲楊登嵙表示，「夏至」這半個月，屬鼠、虎、馬、狗，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病。（圖／楊登嵙教授提供）



楊登嵙也提到，從夏至開始，一定要睡午覺。夏至陰生，在中醫理論中，「午覺」是以陽養陰，「子覺」是以陰養陽。只要能合上眼睛一會，就能達到很好的養陰效果。合理安排午休時間，一為避免炎熱之勢，二可恢復疲勞之感。

另外，楊登嵙也補充，夏至這半個月健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查。切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。