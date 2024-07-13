助行器翁馬路過一半變綠燈　2男幫護送！網讚：駕駛都沒不耐煩

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前行經南投縣埔里鎮中山路二段與北平街路口，目睹一名白髮老人正要過馬路，由於老人需要使用助行器，行動不方便，大約15秒之後先有一名外送員停車幫忙護送，接著駕駛的朋友也上前幫忙，保護老人安全通過路口，其他駕駛們也都沒有不耐煩催促，十分暖心。

▲騎士和駕駛的朋友協助老人過馬路。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳一段48秒的行車記錄器影片，駕駛10日晚間9時許開車行經南投縣埔里鎮中山路二段與北平街路口，目睹一名白髮老人走在斑馬線上，但老人行動不便需要使用助行器，走路速度比較慢，路口號誌燈已經轉為綠燈，老人才走完不到一半。

就在這個時候，一名外送員立刻上前用自己的機車護在老人身側，陪著老人慢慢過馬路；接著，駕駛的朋友也上前幫忙，並舉手向對向來車示意，協助老人安全通過路口。整個過程中，其他駕駛人都沒有不耐煩催促。

影片公開之後，網友們紛紛留言稱讚兩名熱心男子，並稱呼他們為護送超人，「謝謝影片中幫忙的大家，包含駕駛沒有不耐煩，台灣需有更多這種正向的力量」、「護送超人，我的超人」、「感謝年輕人，行動不便的老人真的更需要人們幫助」、「好人一生平安」。