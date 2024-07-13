狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，近期還被搜出多支手機藏逾600支私密影片，引發家長不安。台北市議員何孟樺指出，蔣萬安的回應相當令人失望，模糊帶過市府的無作為；議員簡舒培則說，在狼師接受司法調查期間，幼兒園不僅持續招生、狼師也持續任職，「台北市政府完全沒有任何相應作為，才讓受害孩童持續受狼師侵害」。

何孟樺說，蔣萬安的回應相當令人失望，一直強調「有調查」、「有裁處」，完全不思進取、沒有要做事後檢討的，模糊帶過北市府的無作為。經了解，2022年7月首次有受害兒童家長向警察局報案，警察局、教育局都赴該幼兒園調閱監視器查證，但卻未查獲證據而草草作罷，也沒有要求停聘加害人。

2023年3月1日《幼兒教育及照顧法》、《教保服務人員條例》正式施行，明定教保人員如涉及性侵害案件，就應暫時停聘或停職接受調查。何孟樺指出，教育局沒有額外通知幼兒園要停聘該加害人，等到事發1年後，2023年7月加害人被羈押、離職後，才放馬後炮來裁罰幼兒園「應停聘而未停聘」，並在10月廢止設立許可。

此外，該幼兒園的負責人，在2022年事發時除了擔任幼兒園負責人，還有一個托嬰中心，而後疑似為了洗白把托嬰中心改名、換負責人。何孟樺說，這整齣事件不僅彰顯了當初制度上的漏洞，北市府的種種缺失也是禍因之一。

議員簡舒培說，從家長投訴可以發現，在狼師接受司法調查期間，幼兒園不僅持續招生、狼師也持續任職，身為狼師母親的幼兒園長還同時在台北市經營托嬰中心，「以上種種，台北市政府完全沒有任何相應作為，讓家長持續把孩童送到該園上課，才讓受害孩童持續受狼師侵害」。

簡舒培說，現在台北市教育局一直強調，當時2022年狼師涉案未被起訴，但刑事跟行政是兩回事，司法調查是釐清嫌疑人有無刑事責任，「在幼兒園發生疑似侵害孩童權益的案件時，身為主管機關的台北市政府教育局，應進行行政調查，並且稽查、警示家長，甚至有必要都應該直接要求該園停業，靜候司法調查結果」。