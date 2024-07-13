「黃子佼條款」三讀　拍攝、購買兒少性影像最重關7年、罰百萬

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院會期倒數，昨（12日）挑燈夜戰審議法案，深夜通過三讀通過有「黃子佼條款」之稱的《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文修正草案，將「重製」、「持有」、「支付對價」兒少性影像，納入性剝削行為樣態，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元罰金。並要求主管機關主動巡查，網路業者對於巡查不得拒絕、妨礙或規避。

立法院12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制等規定，並提高刑度門檻，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元罰金，無正當理由持有兒少性影像，將處3年以下有期徒刑、拘役，得併科6萬元以上60萬元以下罰金。

針對強化兒少性影像即時處理部分，相關條文也要求衛福部得運用科技技術方式，於網路主動巡查涉兒少性影像犯罪嫌疑情事，數發部依法提供相關技術協助。網路業者對於巡查不得拒絕、妨礙或規避。

當無從得知網路平台業者聯絡資訊時，或認為網頁資料所涉犯罪嫌疑情節重大時，為了避免犯罪、危害擴大或避免急迫危險，而有即時處置之必要，主管機關可以限制接取，避免違法兒少性影像網站不停更換網域，減少散布性影像的情況。

此外，本次修法也授權中央主管機關可以運用科技技術，在網路上主動巡查涉及兒童或少年性影像犯罪嫌疑等事情，並由數位發展主管機關依法提供相關技術協助，化被動為主動，提升防治成效。

立委范雲三讀發言時表示，這次修法，起於黃子佼事件帶來的社會輿論，媒體的深度報導，揭開線上平台剝削兒少的真面目，數位性暴力的傷害，不亞於實體性暴力。對被害人來說，每一次的觀看、點擊、購買、下載、分享，都是二度、三度傷害，一次次在他們身上，畫下更深的傷。讓人更心痛的是，他們，都還只是孩子。

范雲說明，去年修法提高散布、製造性影像的罰則，也強化下架、斷網。但今年，我們看見這些惡意網站，視法規為無物，持續把自己的快感、利益、金錢收入，建立在兒少的痛苦身上。因此，這次修法，完成了四大重點，就是要阻絕兒少性剝削產業的犯罪鏈。

范雲說明，法律通過後，未來：第一、兒少性影像24小時下架，明文納入母法，即時阻絕影像傳播。第二、只要付費觀看、購買、下載兒少性影像，都有罰則。第三、犯罪者輔導教育的時數，從最低4小時提高到8小時。第四、成功爭取設置性影像數位鑑識資料庫，讓被害人不再需要自己一一蒐集性影像，查緝犯罪更有力。

范雲指出，即時下架、加強輔導、提高罰則，期待真正阻絕犯罪產業鏈，保護兒少不再遭受性剝削的痛苦，讓每個孩子都能好好長大。