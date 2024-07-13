萬安47號演習23日登場　未配合演練最重罰15萬

▲萬安演習。（資料照／記者袁茵攝）

記者黃聖庭／台北報導

萬安47號演習北部地區將於23日登場，當日下午13時30分至14時全市實施30分鐘人車疏散避難、燈火關閉及交通管制等演練，今年演習重點在於防空疏散避難設施的管理人，例如管理委員會、保全或住戶必須於演習時配合主動開放避難設施，讓民眾進入實施避難，請當天務必配合相關管制與演練。

北市府表示，在防空警報發放後，防空避難設施管理人應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，而行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，以及路上的行人均須依警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難設施實施避難。此外，全市的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關(構)等場所，也都要落實配合演練。演習期間捷運各路線列車仍維持正常行駛營運，但下車旅客須配合車站人員引導避難。

北市府指出，演習當日台北市長蔣萬安將在基隆路與和平東路路口，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接續分別前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設，及民生基礎設施災害搶救演練。其中災民收容救濟站開設作業，將結合大安國小太陽能發電、公托及幼兒園等配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用，同時規劃災民攜帶緊急避難包實施報到演練，以強化民眾隨時備置個人緊急避難包的重要性，有助災時維持生存基本需求。

北市府進一步說明，針對演習期間防空避難設施開放使用部分，從5月中旬起即陸續發函請全市近9000處報備有案之管委會，演習當日須配合演練，並持續加強宣導相關人、車管制事項，倘未配合演練者，將依民防法規定裁罰。依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，未配合演習命令的管制及演練，恐被罰新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。