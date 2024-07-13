吊橋上尋獲神秘行李箱　打開竟是碎屍殘肢！警鎖定嫌犯身份

▲英國警方接連尋獲2名被害男子散落在各處的屍塊，當局也鎖定嫌犯是24歲男子莫斯克拉。（圖／翻攝自英國警方）

記者葉睿涵／編譯

英國警方10日在布里斯托（Bristol）一座吊橋上尋獲2個神秘行李箱，打開後發現居然是2名男子的屍塊。12日，警方又在倫敦一處民宅找到更多2人剩下的遺骸，而警方目前已鎖定嫌犯身份，並正極力追捕這名24歲的哥倫比亞籍男子莫斯克拉（Yostin Andres Mosquera）。

據BBC報導，10日深夜11時57分，警方接獲報案，稱一名男子帶著行李箱在克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）上行蹤可疑，於是警方立即在10分鐘內趕抵現場查看。可惜，警方抵達時，這名男子早已離開，但警方在當地接連找到了2個行李箱。

目擊者描述稱，一名騎自行車的人曾追趕嫌犯，並互相大喊大叫。還有目擊者表示，嫌犯在置放行李時，身邊還伴有一男一女，「他的行李箱看起來不輕，我們問他裡面裝了什麼，但他什麼都沒說。」由於嫌犯當時是乘坐計程車前往吊橋，因此警方找到計程車司機後，已將相關車輛扣押調查。

12日傍晚，倫敦警察廳在牧者叢（Shepherd’s Bush）住商社區一處民宅尋獲2名受害男子的剩餘遺骸。現場民眾表示，警方在當地設置了警戒線，他們還見到警察和法醫調查員進入當地房產，此外還有直升機不斷在空中盤旋。

當天稍晚，警方公布了嫌犯莫斯克拉的照片，形容他是一名留著鬍子、戴金耳環、身著黑色牛仔褲和黑色夾克、背著黑色背包的24歲哥倫比亞籍男子，並警告民眾，一旦發現莫斯克拉就立即報案，千萬不要試圖接近對方。

警方認為，莫斯克拉認識這幾名受害者，但當局暫時還未正式確認死者的身分。目前，當局正小心移動屍塊，並計劃盡快驗屍。此前，一名36歲的男子因與調查有關而在格林威治被捕，但現已無罪釋放。倫敦警察廳表示，找到莫斯克拉是當務之急，呼籲公眾提供線索。