伊朗反擊美攔截貨輪！　無人機攻擊多艘美軍艦艇



U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.







Guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq

— DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 19, 2026





記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗衝突再度升高。美國總統川普表示，一艘伊朗註冊貨輪因不服從停航警告，試圖繞過海上封鎖，在阿曼灣（Gulf of Oman）遭美軍攔截並扣押；伊朗方面則回應稱，已對美軍艦艇發動無人機攻擊。

▲美軍攔截伊朗註冊貨輪。（圖／翻攝X）



美軍攔截伊朗註冊貨輪

美聯社報導，川普指出，美國海軍一艘導引飛彈驅逐艦當時對該貨輪發出停船警告，但對方未予理會，美軍隨即開火擊中船隻機艙，「我們海軍把機艙打出一個洞，讓他們當場停航。」他表示，美國陸戰隊已接管名為TOUSKA的貨輪，並正在檢查船上載運物品。

伊朗：對多艘美軍艦艇發動無人機攻擊

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則報導，伊朗部隊在同一天對部分美國軍艦發動無人機攻擊，作為對美方開火攔截伊朗商船的回應。不過報導未說明攻擊規模及是否造成損害。

此事件發生於美伊停火協議即將於22日到期之際。川普稍早表示，美方代表團將前往巴基斯坦與伊朗展開新一輪面對面談判，但伊朗方面仍未確認是否參與。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）日前在國營電視訪談中坦言，雙方分歧依然重大，並強調伊朗在外交上「不會有所退讓」。