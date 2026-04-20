保加利亞國會大選　出口民調：親俄前總統遙遙領先

▲保加利亞親俄前總統拉德夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

保加利亞國會大選初步結果出爐，出口民調顯示，親俄羅斯立場的前總統拉德夫（Rumen Radev）所領導政黨可望大幅領先，不過仍須尋求結盟，才能組成穩定多數政府。

親俄前總統所屬政黨遙遙領先

路透社報導，總部位於首都索菲亞的民調機構「阿爾法研究」（Alpha Research）指出，拉德夫所屬「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）得票率達38.1%，遠高於前總理巴里索夫（Boyko Borissov）領導的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）的15.9%。其他出口民調雖略有差異，但皆顯示拉德夫明顯領先。

拉德夫曾為戰鬥機飛行員，政治立場偏向疑歐，並反對軍援烏克蘭抗俄。他於去年12月抗議浪潮導致政府垮台後，於今年1月辭去總統職務投入選戰。

5年內8次大選

這次選舉是保加利亞近5年來第8次國會選舉，顯示政局長期不穩。外界普遍認為，政壇長期由少數涉貪勢力把持，選民雖對現況感到厭倦，但仍缺乏能單獨主導政局的政黨。

拉德夫在出口民調公布後表示，將「盡一切努力避免再次舉行選舉」，並形容頻繁改選對國家是「災難」。他指出，願意與得票率約14.1%、排名第3的改革派聯盟「我們繼續變革—民主保加利亞」（PP-DB）合作推動司法改革，同時也不排除組成少數政府的可能性。

拉德夫強調，「我們準備考慮不同選項，讓保加利亞擁有一個穩定、正常的政府」。最終選舉結果預計將於明天正式公布。