川普宣布美伊將舉行第2輪談判　范斯沒參加引關注

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布，美方代表團將於20日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗展開第2輪談判，他並表示期盼伊朗接受美方提議。這次代表團的組成引人注意，第一輪談判領軍的副總統范斯（JD Vance）這次並未參與出行，引發外界質疑是否「能力不足」。

川普：美方代表將前往巴基斯坦 展開第二輪談判

川普透過社群媒體表示，伊朗近期在海峽「開火」，攻擊目標包含法國與英國船隻，已「完全違反停火協議」。他強調，美方代表將前往伊斯蘭馬巴德準備磋商，並期盼伊朗接受美國提出的協議。

川普同時指出，伊朗宣布關閉荷莫茲海峽的行動「適得其反」，稱美國的封鎖早已使該航道實質關閉，反而是伊朗每日損失高達5億美元（約新台幣158億元）。他並表示，部分航運已轉向美國德州、路易斯安那州與阿拉斯加等地裝載貨物。

范斯未參加第二輪談判

在談判人事安排方面，川普證實白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner）將參與會談。不過，上輪談判由副總統范斯領軍，這次卻未隨團前往，引發外界關注。川普接受ABC News訪問時解釋，范斯缺席「純粹出於安全考量」，並強調「JD很棒」，駁斥外界對其能力的質疑。

▲美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）



值得注意的是，包括美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）與能源部長萊特（Chris Wright）先前皆暗示，范斯可能再次參與談判，如今人事調整顯示美方策略有所變動，而目前尚不清楚本輪談判由誰主導。

若伊朗拒絕 美國將「發飆」

川普同時對談判結果發出強硬警告，稱美方已提出「非常公平與合理的協議」，若伊朗拒絕，美國將「摧毀伊朗每一座發電廠與橋樑」，並直言伊朗政權可能迅速崩潰，強調「現在正是終結伊朗這個殺戮機器的時刻」。