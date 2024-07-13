開戰至今最嚴重！俄軍在烏克蘭「大量戰損」　5、6月就死傷7萬

▲英國稱，正在攻打烏克蘭的俄軍如今的戰損率極高，過去2個月有逾7萬名士兵傷亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國國防部12日表示，俄軍在全面入侵烏克蘭的行動中面臨迄今為止最高的戰損率，單只5、6月可能就有逾7萬名士兵傷亡，反映了俄軍在烏克蘭戰場上的壓力與挑戰。

據Politico報導，英國指出，俄羅斯最近戰損的增加與軍方在哈爾科夫地區（Kharkiv）開闢新戰線，同時對烏克蘭東部和南部整個1000公里的前線保持相同壓力有關。聲明強調，儘管這種新方法增加了前線壓力，但由於俄羅斯訓練不足，加上烏克蘭有效防禦，導致俄羅斯靠戰術成功的能力有限。

英國預計，俄羅斯未來2個月的傷亡率可能會繼續保持在每天平均1000人左右，因為俄羅斯將繼續試圖以大規模兵力攻擊烏克蘭的陣地。目前，俄軍正在頓內茨克地區（Donetsk）緩慢推進，但他們也為此付出了巨大代價。

烏克蘭總統澤倫斯基上個月在《費城問詢報》的採訪中表示，雖然烏克蘭未公開其確切戰損數字，但前線烏克蘭士兵和俄軍的比例是1比6。俄羅斯政府也沒有公布軍隊在烏克蘭戰爭的損失，但根據《經濟學人》上周的報導，截至6月中旬，俄軍已有46.2萬到72.8萬士兵失去戰力。