美國是「威脅」　加拿大總理：對美緊密關係已從優勢變成弱點

▲美國總統川普與加拿大總理卡尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）19日透過影片向全國發表談話，直言加拿大與美國長期緊密的關係「從優勢變成弱點」，並強調國家必須重新掌握自身命運，在面對鄰國不確定性時保持警覺。

加拿大近200年前抵抗美國入侵 卡尼：我們面臨類似威脅

路透社報導，卡尼在影片中舉起象徵1812年戰爭（War of 1812）抗美的英國將領布羅克（Isaac Brock）模型，表示加拿大無法掌控美國帶來的動盪，也不能把未來寄望於這些變數會自行消失。

卡尼指出，「今天的情勢看似特殊，但我們曾面對過類似威脅」，並提到團結五大湖原住民族對抗美國擴張的特庫姆塞酋長（Chief Tecumseh），強調需依靠自身力量。

卡尼上周帶領自由黨（Liberal Party）贏得國會多數席次，稱此有助應對美國總統川普（Donald Trump）發動的貿易戰。美方已對鋼鐵、鋁材與汽車加徵關稅，並擬大幅調整「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）批評加拿大是棘手夥伴，而川普也多次提及將加拿大納為美國第51州，加劇緊張。

卡尼：加拿大要把國家主導權拿回來

卡尼表示，未來將持續向國民說明政府在經濟與主權上的作為，並強調「這是我們的國家、我們的未來，我們要把主導權拿回來」。