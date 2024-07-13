賴清德指國族認同歧見深對國家不利　「難能可貴的是各黨都珍惜民主」

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（13日）出席民進黨「國務青旗艦營」活動，對於國族認同議題，賴清德表示，台灣多數人主張維持現狀，少數人希望統一、也有少數人主張馬上宣布獨立，雖然國家認同有分歧對台灣整體發展不利，「但難能可貴的是，在台灣不管哪個政黨，就他的認知都是珍惜民主。民主也有團結的內涵在其中，若深化民主，也有助於國內團結。」

對於國族認同議題，賴清德致詞時表示，台灣國家認同是有分歧的，多數人主張維持現狀，少數人希望統一、也有少數人主張馬上宣布獨立，但多數人還是希望維持現狀，國家認同有分歧對台灣整體發展不利、面對集權主義威脅也不利。

賴清德認為，難能可貴的是，在台灣不管哪個政黨，就他的認知都是珍惜民主。民主也有團結的內涵在其中，若多強調民主、深化民主，也有助於國內團結。

賴清德表示，民主價值的層次也有國際層次，台灣是民主國家，當前民主陣營跟極權陣營越來越趨於對抗的狀況下，台灣作為民主國家、追求民主自由普世價值，也得到國際社會民主陣營的信任跟支持，不只是美國多次提到，日本、韓國甚至北約等等，常常提到台灣安全、台海和平穩定是世界安全和平繁榮必要元素。

國際評價部分，賴清德表示，自己在副總統期間或是就任總統一個多月來所接見的外賓，都肯定台灣民主成就，根據經濟學人的評比，台灣的成績是非常好的，他們也感受到台灣對民主的堅持，並得到國際社會的肯認，面對極權主義威脅時，台灣可以跟民主陣營肩並肩站在一起，發揮穩定區域和平的力量，從而得到和平。

賴清德指出，雖然國內對重大議題看法不同，但只要堅持民主深化民主，本身制度就可以解決目前所面臨問題，大家都珍惜這樣的價值，讓台灣在深化民主過程中更加團結，也得到民主陣營肯定跟支持。