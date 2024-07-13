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他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！網笑翻：每天喝了

▲▼員工裝水。（圖／記者王可岑攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者王可岑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前曾有老闆抱怨，公司的飲水機只能上班時間用，可自家員工常在下班前將水壺裝滿水，接著帶回家，「當我們老闆都眼瞎？」不過，到底每天喝公司的水，可以賺多少錢？就有網友實際試算，結果令眾人笑翻直呼，「要喝滿2000CC的水！」「公司賺的是*N」、「我是富翁。」

有網友在Threads發文，「每天裝公司2000cc的水，一年能多賺多少錢錢？」如果用600毫升、約台幣10元的瓶裝水計算，1毫升約0.0167台幣，每天都裝2000毫升就是33.4台幣，一周工作五天的話，每周累積下來是167元台幣。最後，假設一年工作52周，每年的喝水錢就是8684台幣。

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貼文一出，上班族紛紛笑翻，「難怪之前公司裡的大媽整天拿2000cc水壺放在茶水間」、「夏天裝冷水、冬天裝熱水更划算」、「公司賺的是8684*N」、「好好笑，但我也每天裝2000」、「明天準備10個水壺去公司！」還有人標註好友，「我們要喝滿2000CC的水！」

有網友則指出，「小水（600cc*24）一箱才90欸！而且買多箱免運宅配到家」、「如果買桶裝的20L，其實相同的水量一年費用大概2000左右，商家還負責送上門，喝得還更盡興，很多還會附給水器」、「檳榔攤買一箱水 600cc x 24瓶，大概70-90（元），一次多箱（2-3箱）會幫你搬運送上樓。」

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