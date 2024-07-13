快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(13日)下午14時15分針對15縣市發布大雨特報，雨勢將持續到入夜。另氣象署也對新竹縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣等6縣市發布大雷雨即時訊息，宜蘭縣、新北市和桃園市山區也有山區暴雨災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北地區及西半部、東北部、東部山區有局部大雨發生的機率，提醒注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

此外，氣象署下午14時24分也對新竹縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時；要慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

氣象署也同步對宜蘭縣梵梵溪(芃芃野溪溫泉)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)等發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時24分。

氣象署表示，上列區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲15縣市大雨特報。（圖／氣象署）

大雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區



大雷雨即時訊息示警區域

新北市：新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、石碇區、坪林區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：泰安鄉

台中市：和平區

宜蘭縣：大同鄉、南澳鄉

