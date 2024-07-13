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12縣市熱爆！2地區飆36℃　午後雷雨炸西部、宜花

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天氣炎熱海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台晴到多雲，大台北、花東縱谷可能超過36度；午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週起南海至菲律賓東方海面的大氣環境將轉變為有利熱帶系統發展。

中央氣象署資料顯示，今天（13日）風向為偏南轉東南風，各地大多為晴到多雲的天氣，清晨至上午因海陸風輻合中南部沿海有零星降雨，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍比昨日廣，特別在大台北、中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出應留意天氣變化，並攜帶雨具備用，若去山區或溪邊活動更要提高警覺。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲12縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍約32-36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。中央氣象署針對12縣市發佈高溫燈號，台北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及花蓮縣為黃色燈號。

下週起，太平洋高壓勢力將逐漸北移、東退，南海至菲律賓東方海面的大氣環境將轉變為有利熱帶系統發展，將持續密切觀察熱帶系統發展動態及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

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