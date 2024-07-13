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午後雷雨灌3地「明起更熱飆38度」　颱風窩下周建立

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今中部以北、東半部和各地山區有午後雷雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)高溫炎熱，午後各山區、中部以北和東半部有雷雨，可能有短時大雨，周日到下周二溫度更高，局部地區有38度極端高溫機會，午後仍有雷雨。俗稱「颱風窩」的季風低壓槽何時建立，氣象專家吳聖宇表示，下周南海到菲律賓一帶季風低壓槽可望建立，不排除發展為熱帶低氣壓或颱風，但何時出現要觀察。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，因處太平洋高壓外圍，周六(13日)高壓勢力稍弱些，環境風向大致為偏南風，上午天氣大致為晴到多雲，午後各地山區以及中部以北、東半部局部平地有熱對流發展擴散帶來雷雨，有些地方雨勢將會比較大，有短時較大雨勢發生機會。溫度持續偏高，各地高溫可到34到36度，大台北、中南部局部近山地區有36度以上高溫機會。

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周日(14日)起到下周二(16日)，太平洋高壓強度增強，吳聖宇說明，大環境風向轉為東南風，天氣型態略有變化，首先是迎風面花東、恆春半島有局部短暫陣雨，另一方面午後雷雨可望縮減，降雨範圍轉移到中南部山區，北部天氣趨於穩定，各地平地受午後熱對流影響降低。溫度持續偏高，因降雨減少，高溫有更熱機會，各地高溫可到35到36度或以上，局部區域有37到38度極端高溫。

▲▼周末高溫炎熱有午後雷雨，下周有熱帶擾動發展。（圖／天氣風險公司臉書）

▲周末高溫炎熱有午後雷雨，下周有熱帶擾動發展。（圖／天氣風險公司臉書）

吳聖宇表示，下周三(17日)起到周末(20~21日)，南海的季風低壓槽慢慢北抬，太平洋高壓勢力稍向東調整，台灣大致是東南風到偏南風環境，但水氣有較增多趨勢，迎風面花東、恆春半島有局部短暫陣雨，各地午後雷雨漸增多，且再度影響平地，局部較大雨勢發生可能性提高，又要開始注意午後大雷雨情況。溫度還是偏高，午後雷雨出現前，高溫普遍有34到36度上下，下雨後才有機會稍微降溫。

俗稱「颱風窩」的季風低壓槽則可能下周建立，吳聖宇指出，目前預報資料來看，下周太平洋高壓確實會有北抬趨勢，因此南海到菲律賓一帶的季風低壓槽將可望建立，且隨著高壓繼續北上、東移而逐漸跟著向北調整，季風低壓槽內有熱帶擾動醞釀的機會，不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的可能性，不過季風低壓槽範圍寬廣，擾動正式醞釀起來前，不容易掌握它發展的程度跟趨勢，因此什麼時候會有比較明顯的擾動出現可能還需要觀察。

不過吳聖宇也表示，這個訊號代表南邊的環境將逐漸變得適合颱風發展，原本比較平靜的局面將開始改變，颱風季節也將要展開，但是還不用太緊張，目前只需要持續注意最新的消息就可以，暫時還不會馬上就有颱風影響台灣。

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