午後雷雨區更廣　「凱米」颱風挑戰下周生成

▲今午後雷陣雨範圍將擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，今天(13日)午後雷雨範圍擴大，西半部、東北部、東半部和山區有午後雷陣雨，至於第3號颱風凱米(Gaemi)是否將生成，氣象署表示，未來一周南海到菲律賓東方海面形成大低壓帶，有利熱帶擾動發展，有形成颱風機會，但仍待觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣晴到多雲，高溫炎熱，午後有雷陣雨，其中今天太平洋高壓勢力偏弱，風向吹偏南風，今午後雷陣雨區域更廣，西半部、東北部、東半部和其他山區有午後雷陣雨，各地山區包括大台北、中南部有午後局部大雨。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天之後，太平洋高壓西伸增強，張承傳表示，台灣處高壓邊緣，風向偏東南風，明天到下周五東南部不定時有短暫陣雨，明後兩天東南風強度較強，午後雷陣雨範圍縮小，不過各地山區和中南部地區明天仍有些午後雷陣雨；下周二東南風減弱，午後雷陣雨範圍擴大，西半部、東半部及山區下周二到下周五有午後雷陣雨，山區留意局部大雨。

溫度趨勢方面，張承傳說明，未來一周高溫炎熱，今天大台北、中南部、東部有局部36度以上高溫，明天後東南風增強，明天到下周四高溫範圍擴大，大台北、中南部有局部37度以上高溫，36到37度高溫範圍變廣，下周五出現36到37度高溫機率降低，但整體仍偏熱。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

至於今年第3號颱風凱米(Gaemi)是否將生成，張承傳表示，未來一周南海到菲律賓東方海面形成大低壓帶，有利熱帶擾動發展，生成位置和時間的預測模式不確定性大，與高壓系統強弱有關，仍需要持續觀察何時生成和走向，不過明天到下周南邊海面有利熱帶擾動發展，形成颱風機率，在南海和菲律賓東方海面的機率偏高。