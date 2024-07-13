午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

▲今午後雷雨又大又猛，降雨範圍擴大。（圖／林老師氣象站臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)高溫炎熱，午後雷雨擴大，氣象專家林得恩表示，今日午後雷陣雨，又大、又猛，降雨範圍也更大，大台北、中南部和各地山區有局部大雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日受太平洋高壓東退影響，環境轉為不穩定，午後西半部、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍會比昨天來的大，降雨強度也會比昨天來的強。

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林得恩提醒，特別在大台北、中南部地區及各地山區會有局部大雨發生的機率，要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象的發生，外出攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺，以策安全。

氣象署則表示，今風向為偏南轉東南風，各地大多晴到多雲，清晨至上午因海陸風輻合中南部沿海有零星降雨，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍比昨日廣，特別在大台北、中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣溫方面，氣象署表示，天氣炎熱，今各地高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。