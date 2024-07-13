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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃子佼條款通過！　兒少性影像「購買、持有」關7年罰百萬

記者黃翊婷／綜合報導

名藝人黃子佼在違法論壇購買兒少性影像，引發全民議論，為了杜絕類似案件再次發生，立法院12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元罰金。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲修法之後，拍攝、購買兒少性影像都會受到重罰。（示意圖／記者周宸亘攝）

立法院12日三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制等規定，並提高刑度門檻，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元罰金，無正當理由持有兒少性影像，將處3年以下有期徒刑、拘役，得併科6萬元以上60萬元以下罰金，希望透過嚴懲兒少性影像犯罪，杜絕性影像再遭到散布的狀況。

衛福部表示，本次還授權警察機關建立被害人性影像數位鑑識資料庫，以利後續犯罪偵查階段，減少被害人重複陳述。

▲▼ 黃子佼北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼持有非法網站「創意私房」兒少性影像一案，引發社會討論。（資料照／記者劉昌松攝）

針對強化兒少性影像即時處理部分，當無從得知網路平台業者聯絡資訊時，或認為網頁資料所涉犯罪嫌疑情節重大時，為了避免犯罪、危害擴大或避免急迫危險，而有即時處置之必要，主管機關可以限制接取，避免違法兒少性影像網站不停更換網域，減少散布性影像的情況。

此外，本次修法也授權中央主管機關可以運用科技技術，在網路上主動巡查涉及兒童或少年性影像犯罪嫌疑等事情，並由數位發展主管機關依法提供相關技術協助，化被動為主動，提升防治成效。

衛福部表示，修正條例通過之後，會積極跨部會研修相關授權子法、行政流程與配套措施，希望能完善性影像移除機制，並與相關部會合作，以防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。

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