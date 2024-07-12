宴請雙北藍議員！　謝國樑：傳達正確資訊、不讓假訊息亂竄

▲為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

為了迎戰基隆市長謝國樑罷免案，國民黨全黨總動員，謝國樑今（12日）更在台北喜來登飯店，宴請雙北黨籍議員，蓄積戰力應對即將到來的罷免戰。謝國樑晚間抵達受訪時表示，這段期間雙北很多議員，幫他以及基隆市府澄清很多事情，請大家吃飯表示感謝，同時也把市府真實狀況來跟大家分享，希望藉由分享資訊，不讓假訊息流散在外。

謝國樑表示，這段期間雙北很多議員，以及很多國民黨同志在電視上幫他以及基隆市府澄清很多事情，趁著禮拜五大家下班，大家吃飯表示感謝，同時也把市府的一些情況，以及真實發生的狀況來跟大家分享，讓大家可以瞭解更多資訊，希望藉由分享資訊，不讓假訊息流散在外。

針對總統賴清德明天要到基隆慶安宮參拜，謝國樑說，賴清德上任後，明天是第一次到基隆，他也有受邀，但是已經有相關活動的安排，明天不方便前往，他有特別打給副秘書長表達明天無法共同參與，也說聲抱歉。

另，對於中選會主委李進勇今天到基隆市選舉委員會，謝國樑說，希望地方選委會以及中央選委會都能夠依據選罷法法律規定，作為依法行政基礎，所有這些裁示指導，都要基於法律授權，感謝國民黨團今天上午聲援，希望未來指導地方選務時候，還是要依法行政。



